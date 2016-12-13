«الوطني الفلسطيني» يُرحّب بقرار مجلس الأمن لوقف الاستيطان

تواصل ـ وكالات:

رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس الأمن الدولي، بإدانة الاستيطان، ومطالبته بوقف جميع أشكاله في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان صحفي اليوم، القرار انتصارا طال انتظاره لحقوق شعبه الذي ينشد السلام، ولجم لجبروت الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الزعنون أن القرار أثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة القضية الفلسطينية، وحقهم الثابت في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة، وإدانة جماعية لسياسات الاحتلال ضد الشعب وأرضه، وأن القرار يُشكّل تحولاً إيجابيًا، وتثبيتاً قانونياً إضافياً لجميع حقوقهم في الحرية والاستقلال الناجز.

وشكر المجلس الوطني الفلسطيني، الدول التي صوّتت لصالح القرار، خاصة الدول الـ 4 التي تبنت القرار، وأخذت على عاتقها عرضه على مجلس الأمن الدولي، مثمنًا الجهود الدبلوماسية الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس.