 «الوطني الفلسطيني» يُرحّب بقرار مجلس الأمن لوقف الاستيطان | صحيفة تواصل الالكترونية

«الوطني الفلسطيني» يُرحّب بقرار مجلس الأمن لوقف الاستيطان

0
«الوطني الفلسطيني» يُرحّب بقرار مجلس الأمن لوقف الاستيطان
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون

تواصل ـ وكالات:

رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس الأمن الدولي، بإدانة الاستيطان، ومطالبته بوقف جميع أشكاله في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان صحفي اليوم، القرار انتصارا طال انتظاره لحقوق شعبه الذي ينشد السلام، ولجم لجبروت الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الزعنون أن القرار أثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة القضية الفلسطينية، وحقهم الثابت في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة، وإدانة جماعية لسياسات الاحتلال ضد الشعب وأرضه، وأن القرار يُشكّل تحولاً إيجابيًا، وتثبيتاً قانونياً إضافياً لجميع حقوقهم في الحرية والاستقلال الناجز.

وشكر المجلس الوطني الفلسطيني، الدول التي صوّتت لصالح القرار، خاصة الدول الـ 4 التي تبنت القرار، وأخذت على عاتقها عرضه على مجلس الأمن الدولي، مثمنًا الجهود الدبلوماسية الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس.

شاهد ايضا

«التعليم»: 6 فرص تُعيد للطالب درجاته المفقودة

«التعليم»: 6 فرص تُعيد للطالب درجاته المفقودة

«الأرصاد» تُنبّه: أتربة وتدني للرؤية بالرياض والقصيم

«الأرصاد» تُنبّه: أتربة وتدني للرؤية بالرياض والقصيم

نظام الأسد يُخفي جثامين أكثر من 456 لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب

نظام الأسد يُخفي جثامين أكثر من 456 لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب

الشرقية.. بفعاليات «حكايا مسك».. 600 طفل يتدربون على الاعتذار عمليّاً

الشرقية.. بفعاليات «حكايا مسك».. 600 طفل يتدربون على الاعتذار عمليّاً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>