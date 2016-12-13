مدير جامعة الجوف: الميزانية المخصَّصة للتعليم تساعد في تحقيق التطور

تواصل ـ الجوف:

قال مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري: إن الميزانية المخصّصة للتعليم تُطوّره، وتجعله يُحقّق تطلعات القيادة في استثمار الكادر المحلي لخوض غمار الحياة شريكاً فاعلاً في تجاوز التحديات، وبناء الوطن، وحفظ مقدراته، وأمنه، واستقراره.

وتعهّد البشري، بأن تعمل الجامعة من خلال دورها التنموي الوطني المهم على تحقيق خطتها الاستراتيجية المتوافقة مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وهنأ البشري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ورأى البشري أن تحول نهج الحكومة وشفافيتها في عمليات الإصلاح الاقتصادي وتنوُّع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي، يُحدث تغييراً شاملاً، ويُعطي كل قطاعات فرصة لمواكبة التحول الوطني وتحقيق الرؤية.