«المرور»: 4 آلاف وفاة جراء حوادث الطرق خلال العام الماضي

تواصل – الرياض:

كشفت الإدارة العامة للمرور عن وقوع 164 ألف حادث مروري في الطرق التي تقع خارج المدن خلال العام الماضي 1437؛ نتج عنها 4198 وفاة، و20 ألفاً و500 إصابة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، انخفاض نسبة حوادث المعلمات بالمنطقة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيراً إلى جهود إدارات المرور في التوعية بالأنظمة والإجراءات المرورية، سواء كان عن طريق الحملات التوعوية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو الصحف الإلكترونية، وفقاً لـ”الوطن”.

وقال: إذا وقعت المسؤولية على مرتكب الحادث بنسبة تتراوح بين 25 و100 %، يتم مخالفته، موضحاً أن بعض الحوادث تعرض على المحاكم المرورية، ويتم فيها السجن، أو الإيقاف بحسب ما يراه القاضي.