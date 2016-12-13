الباحة.. إغلاق 12 محلاً ومصادرة 53 كجم أغذية فاسدة

تواصل ـ الباحة:

أغلقت بلدية شمال الباحة 12 محلا تجارياً لبيع المواد الغذائية ومستودعا لتوزيع المياه، كما صادرت اكثر من 53 كليو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة رقابية نفذتها في بعض الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم شمال المدينة، الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس البلدية محمد الشهراني، أن الجولة الرقابية التي تم خلالها إنذار 22 محلاً، وإغلاق 12 محلاً مختصًا في بيع المواد الغذائية ومستودعًا لتوزيع المياه، وتم مصادرة 53 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة.

وأكد الشهراني أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.