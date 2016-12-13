 اليمن.. الجيش والمقاومة يحرران مواقع استراتيجية بجبهة «نهم» | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. الجيش والمقاومة يحرران مواقع استراتيجية بجبهة «نهم»

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اليمن.. الجيش والمقاومة يحرران مواقع استراتيجية بجبهة «نهم»

تواصل – وكالات:

تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشرعية، من تحرير بعض مواقع الحمراء والمدفون، والتلال المجاورة لجبل القتب الاستراتيجي في جبهة نهم، وكبدوا الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني، العميد ركن عبده مجلي، أن المعارك في نهم على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً.

في غضون ذلك تفقد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم، وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة ودعم الشرعية بكافة المجالات.

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