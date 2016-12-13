تحذير للمسنين: المصابون بآلام الظهر أكثر عرضة للسقوط

تواصل – وكالات:

أظهر بحث جديد بجامعة أوريجون ببورتلاند الأمريكية، أن آلام الظهر هي أكثر أنواع الألم شيوعاً لدى الرجال من كبار السن، وقد يكون مؤشراً على تزايد خطر السقوط، حتى بين من لا يعانون من إعاقات أخرى.

وقالت لين مارشال، الأستاذة المساعدة في جامعة أوريجون للصحة والعلوم في بورتلاند، وكبيرة الباحثين: ‘‘المسنون الذين يعانون من آلام الظهر، لديهم ضعف في وظائف الجسم فنشاطهم أقل، ويجدون صعوبة في النهوض من على المقعد‘‘.

وذكرت أنها وزملاءها حللوا بيانات قرابة ستة آلاف رجل تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يعيشون في منازلهم، وبين عامي 2000 و2002 أجاب المشاركون عن أسئلة أساسية بشأن آلام الظهر والتي جاء مفادها، هل عانوا منها في الأشهر الاثني عشر السابقة؟ وأين موضع الألم؟ وعدد مرات حدوثه؟ ومدى شدته؟ وبحسب ‘‘رويترز‘‘.

كما أظهرت النتائج التي نشرتها دورية ‘‘جورنالز أوف جيرونتولوجي‘‘ أنه خلال العام الذي تلا ذلك تعرض 1388 رجلاً – أي ما يمثل ربع المجموعة – للسقوط مرة واحدة على الأقل فيما تعرض 632 رجلاً للسقوط أكثر من مرة، وزادت احتمالية السقوط المتكرر لدى من يعانون من آلام الظهر بنسبة 30 بالمائة مقارنة بمن لا يعانون منه.