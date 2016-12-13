 الخبر.. «العوضي»: مركز «إكرام الموتى» فكرة يجب أن تُعمم | صحيفة تواصل الالكترونية

الخبر.. «العوضي»: مركز «إكرام الموتى» فكرة يجب أن تُعمم

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الخبر.. «العوضي»: مركز «إكرام الموتى» فكرة يجب أن تُعمم

تواصل ـ الخبر:

استقبلت بلدية محافظة الخبر، الداعية الكويتي الشيخ محمد العوضي، خلال زيارته التفقدية لمركز إكرام الموتى بالمدينة، التي أشاد فيها بالإمكانات والخدمة المتكاملة التي تليق بحرمة المُوتى وذويهم، كما استمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المركز حتى وصوله إلى مستواه الحالي.

وقال العوضي: ‘‘إن الإنسان خُلق ليعيش كريماً ويموت كريماً‘‘، مناشداً بتعميم فكرة المركز في العالم الإسلامي.

وكان في استقبال الداعية الكويتي رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ومدير مبرة الإحسان الخيرية بالخبر الشيخ عادل المحيسن، والمشرف العام على مركز إكرام الموتى محمد الجود.

كان المركز قد استقبل عدداً من المسؤولين في مختلف مناطق المملكة ورؤساء بلديات ومسؤولي جمعيات خيرية، ورجال دين وأعمال؛ وذلك للاطلاع على الخدمات التي يقدمها والاستفادة من تجربته.

وتجد الإشارة إلى أن مركز إكرام الموتى بالخبر نُفذ بشراكة من أبناء ورجال الأعمال في المحافظة، ويقدم خدمات متكاملة للموتى وذويهم في مرفق حضاري نموذجي هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية.

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