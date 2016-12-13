«الخارجية» تثمن إدانة «مجلس الأمن» للاستيطان الصهيوني

تواصل – واس:

ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الذي يقوم به الكيان الصهيوني، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يؤكد، بما لا يقبل الشك، على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعبر المصدر عن أمل المملكة بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.