تسييل 49 % من أسهم «أرامكو» خلال 10 أعوام

تواصل – وكالات:

تعتزم حكومة المملكة تسييل 49% من أسهم شركة ‘‘أرامكو‘‘ لصناعة النفط خلال 10 أعوام، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة؛ ليقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها هذه العوائد محلياً وخارجياً‘‘.

كانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستطرح ما يصل إلى 5% من الشركة للاكتتاب العام في طرح أولي خلال عام 2018 وفقاً لـ‘‘الاقتصادية‘‘.

من جهتها، قالت ‘‘أرامكو‘‘ :‘‘إن طرح أسهم الشركة أمام المستثمرين سيتيح الفرصة لهم لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة، أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، خاصة قطاع التكرير والصناعات الكيميائية‘‘.