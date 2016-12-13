«كتابة القصة القصيرة» دورة تدريبية بـ«نادي حائل» الثقافي

تواصل – سعود الرفاع:

نظَّم النادي الأدبي الثقافي، في منطقة حائل، دورة تدريبية بعنوان: ‘‘مفاهيم وآليات كتابة القصة القصيرة‘‘، في مقر النادي خلال الأربعة أيام الماضية.

حضر الدورة 22 مشاركاً من الرجال والنساء، وتناولت مفاهيم القصة القصيرة، والمهارات الفنية التي تُكتب من خلالها القصة، وإنتاج نماذج تدريبية لها.

من جهته، سلَّم عضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، رئيس لجنة التدريب في النادي الدكتور مفرح الرشيدي، درع نادي حائل الأدبي الثقافي للمدرِّب القاص، والناقد الدكتور حسن محمد النعمي.