للمواطنين.. كيف تحصل على ترخيص عربات الأطعمة المتجولة؟

تواصل – الرياض:

وجه سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض، أمانة المنطقة، بسرعة إنجاز حصر العربات المتجولة المتخصصة في بيع الأطعمة، وتلقي طلبات الترخيص من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة بيع الأطعمة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات التي تزاول مهنة بيع الأطعمة والمشروبات، تتضمن اشتراطات عامة، منها: اقتصار الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات، ومنح الترخيص للمواطنين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة، والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، وتركيب جهاز تتبع للعربة.

كما حددت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع تواجد هذه العربات تتضمن أن تكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل، والمدارس، والمحلات التجارية، أو التجول داخل الأحياء السكنية، وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثل إعاقة أو إرباكاً لحركة المرور، وعدم بقاء العربة بشكل دائم في الموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل.

ومن المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص: إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة، ورخصة قيادة، ورخصة سير العربة، ويمكن الاطلاع الاشتراطات من خلال دخول المستفيد إلى بوابة الأمانة www.alriyadh.gov.sa.