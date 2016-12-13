الدمام.. ضبط 87 طناً من «الروبيان والأسماك» منتهية الصلاحية (صور)

تواصل – سعود الخالد:

بالتعاون مع وزارة التجارة، ضبطت بلدية وسط الدمام، 87.5 طن من الروبيان والأسماك المجمدة المنتهية الصلاحية، والتي كانت معدة للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً.

وأوضح محمد الصفيان، المدير العام إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية في ‘‘بيان‘‘: أنه تم ضبط ثلاجات غذائية بالدمام، لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمدة، تتضمن مخالفات صحية كبيرة، مشيراً إلى أنه تم العثور على 87.5 طن من الأسماك والروبيان، المجمدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، والتي كانت معدة للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً.

وأضاف: أنه تم أثناء العملية ضبط عمالة وافدة، تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة إلى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجياً.

وذكر الصفيان: أن الكمية التي تم ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، فيما تم إعداد محاضر الضبط والإتلاف، إضافة إلى إغلاق الموقع الذي تم فيه ضبط الكمية، كما تم كذلك تعبئة كامل الكمية في ٦ شاحنات كبيرة، إضافة إلى وضع حراسة للشاحنات أثناء مرافقتها إلى المردم الصحي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية، والإشراف والتأكد من إتلافها بالكامل.