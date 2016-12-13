بينهم 88 طفلاً.. مستشفيات تركية تستقبل مئات الجرحى من «حلب»

تواصل – وكالات:

استقبلت المستشفيات التركية، اليوم السبت، 210 جرحى سوريين، بينهم 88 طفلاً، من المصابين في القصف الروسي، بعد خروجهم من أحياء حلب الشرقية المحاصرة.

وقالت مصادر من مديرية الصحافة والإعلام والنشر، التابعة لرئاسة الوزراء التركية: ‘‘إن الجرحى الذين تم إجلاؤهم من أحياء حلب الشرقية المحاصرة من قبل قوات بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الأجنبية الموالية له، ينقلون إلى تركيا‘‘.

وأضافت المصادر: أن عملية النقل تمت بواسطة سيارات إسعاف عبر معبر ‘‘جيلوة غوزو‘‘ بولاية هطاي التركية، المقابلة لبوابة باب الهوى على الجانب السوري، وفقاً لـ‘‘الأناضول‘‘.

وأوضحت المصادر: أن 83 جريحاً جرى نقلهم إلى مستشفيات خارج هطاي، في حين أن 31 جريحاً غادروا المستشفيات بعد استكمال علاجهم، لافتة إلى أن 21 جريحاً فارقوا الحياة في المستشفيات التركية رغم المحاولات الحثيثة لإنقاذهم.