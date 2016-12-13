مدير تعليم جدة: «الميزانية» تحمل الخير للوطن

تواصل – سعود الخالد:

أكد مدير عام التعليم بمحافظة جدة، عبدالله بن أحمد الثقفي، أن الميزانية الجديدة، جاءت محمَّلة بالخير، وواعدة بالرخاء واستمرار التنمية، وباعثة على التفاؤل بالمستقبل.

وقال الثقفي: ‘‘إن الاهتمام البالغ بقطاعات التعليم والاستثمار في الإنسان، يؤكده حجم مخصصات قطاعات التعليم التي تعدت الـ 200 مليار ريال، بما نسبته 22.5 % من الميزانية العامة للدولة.