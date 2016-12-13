إحباط محاولة تهريب عامل أجنبي عبر جسر الملك فهد (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

نجحت جمارك جسر الملك فهد، في إحباط محاولة تهريب عامل أجنبي، مع قائد مركبة قادم إلى المملكة، عبر إخفائه في مكان الأمتعة، إلا أن منسوبي الجمرك أحبطوا محاولته.

من جهته، كشف ضيف الله العتيبي، مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف: أنه خلال تفتيش مركبة من نوع ‘‘خصوصي‘‘ عُثر على عامل أجنبي، بالمكان المخصص للأمتعة بمؤخرة المركبة، لم يصرح عنه القائد، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف مدير عام الجمرك، أنهم أحبطوا العديد من محاولات تهريب الأشخاص عبر جمرك جسر الملك فهد، بفضل الحضور الذهني المستمر للمنسوبين والمنسوبات بالجمرك، عبر كافة المنافذ، وهذا ما يقف سداً منيعاً أمام مثل هذه المحاولات غير المشروعة.