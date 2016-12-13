«العدل»: الرياض الأكثر تنفيذاً لإجراءات «الصكوك العقارية»

تواصل – الرياض:

تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة عدد العمليات التي أجرتها كتابات العدل على الصكوك العقارية، وذلك بواقع 44 ألفا و591 عملية، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانية بـ39 ألفا و39 عملية، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بواقع 28 ألفا و943 عملية.

وأجرت كتابات العدل نحو 177 ألف عملية على الصكوك العقارية، خلال الفترة من غرة المحرم حتى 15 ربيع الأول الماضيين. وتضمنت العمليات التي أجريت في كل أنحاء المملكة عشرة أنواع، تصدرتها الإفراغات بمجموع 54586 إفراغاً، تلاها تسجيل مستند إنابة بواقع 32895 إنابة، وجاءت بعدهما عمليات فرز الصكوك التي بلغت 20217 عملية.

وسجلت كتابات العدل خلال العام الجاري 19274 صكاً قديماً، فيما حدثت 17516 صكاً بالنظام الشامل، وبلغت صكوك المنح 6494 منحة، بينما سُجلت ملكية 6284 عقار دون صك. وبلغ إجمالي الصكوك التي جرى تعديلها 4754 صكاً، وأما ما تم رهنه من العقارات خلال الفترة ذاتها فلم يتجاوز 3900 صك عقاري، فيما أصدرت كتابات العدل 2998 صكاً لدمج العقارات.