 «التوازن المالي» توضح كيفية احتساب قيمة الكهرباء بعد رفع الدعم | صحيفة تواصل الالكترونية

«التوازن المالي» توضح كيفية احتساب قيمة الكهرباء بعد رفع الدعم

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«التوازن المالي» توضح كيفية احتساب قيمة الكهرباء بعد رفع الدعم

تواصل – الرياض:

كشفت وثيقة برنامج تحقيق “التوازن المالي”، أحد برامج “رؤية السعودية 2030″، عن آلية احتساب سعر الكهرباء، وذلك بعد رفع الدعم عنها تدريجيا لتكون مرتبطة بالسعر المرجعي.

وذكرت الوثيقة أنه سيتم ربط سعر الكهرباء بنسبة 100% بالسعر المرجعي، وهو الذي يتم تحديده بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وبيّنت أنه سيتم احتساب سعر الكهرباء بناء على تكلفتها المرتبطة بأسعار تصدير الوقود، والذي يستخدم بدوره في إنتاج الكهرباء، وهو ما سيجعل الأسعار تتغير بشكل دوري تبعا لتغيرات أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وضربت الوثيقة مثالا يوضح طريقة احتساب سعر الكهرباء في حال كانت أسعار الطاقة مرتفعة وبالتالي ارتفع معها السعر المرجعي، وفي حال كانت الأسعار منخفضة، مؤكدة أن الأمثلة توضيحية وتقديرية، ليس إلا.

 

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٦ تعليقات

  1. ماهو السعر المرجعي ﻻبد من سقف يقف عنده اﻻرتفاع وﻻبد من حد ادنا لهبوط السعر تما الكﻻم العام فليس بجواب

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  4. يعني اذا ارتفع البترول كلنا تراب
    واذا انخفض استانسنا
    يعني ادعوا الله انه ينخفض اكثر واكثر

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  5. ولماذا لا زلنا نستخدم الوقود في انتاج الكهرباء ونحن نعيش في الجزيرة العربية والشمس عندنا تمد العالم كله بالكهرباء ؟؟؟

    لماذا لا نستفيد من الطاقة الشمسية ؟!!

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