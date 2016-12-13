تعرّف على الفئات المستحقة للدعم عبر برنامج «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:
حدد حساب “رؤية السعودية 2030” على “تويتر”، 5 فئات ممن يستحقون الدعم الحكومي عبر برنامج حساب المواطن.
وجاء ترتيب الفئات كالتالي: الفئة الأولى من صفر إلى راتب 8699- الفئة الثانية من راتب 8700 إلى 11999- الفئة الثالثة من راتب 12000 إلى 15299- الفئة الرابعة من راتب 15300 إلى 20159- الفئة الخامسة من راتب 20160 وأعلى لا تستحق الدعم.
ويبدأ تطبيق الدعم، بحسب تغريدة نشرها المستشار الدكتور سليمان السمّاحي أحد مؤسسي جمعية حماية المستهلك في حسابه عبر تويتر، مع بداية شهر جمادي الأولى 1438، فبراير 2018.
يعني كم المبلغ المالي لكل فئه .مافهمنا شي
وطني الحبيب روحي وماملكة يادي فداك
نعمة الامن والامان لاتقدر بثمن
نسال الله ان يحفظ وطنا وولاة امرنا
من هم الذين با يشملهم الدعم
الله يحفظ لنا قادتنا اويحفظ بلادنا من كل مكروه
2017 ههههه
مافهمنا وشلون طيب
من 0 الى 7000 فقط من فوق 7000لايشملهم
كيف التسجيل او طريقة الانظمام لنظام لدعم
يشمل الدعم الي راتب ٢٠ الف فقط و على حسب الفئه يقدر الدعم واعلى دعم من٢٥٠٠الى٣٠٠٠ الفئه الاول وتقل على الفئه الثانيه الخ…
تقبلو مروري وشكراً
مدام فيه دعم اكييييييد يتبعه زيادة ارتفاع الاسعار في احتياجاتنا المعيشيه اكيد الرز والسكر والاكل بيرتفع سعره عشان كذا حطو الدعم
طيب حتى الموظفات يعني انا موظفة وزوجي موظف بس يمشي له هو أو حتى أنا. .
يا اخواني واضحه الي راتبه 20,159 ريال ( عشرون الف و مائة و تسعة و خمسون ريال) و أقل يحصل على الدعم ، الله يعز حكومتنا الرشيده و ان شاء الله اشوف السعوديه هي بالمرتبة الاولى في العالم و يكون سالفه العجز في الميزانيه من زمن الطيبين ..
انا بنت واصرف على نفسي كل حاجه
راتبي ٤٠٠٠
بينزل لي شي؟
يقولون من 20000 الف واسفل فهمناها على طول وانتم باقي تجادلون