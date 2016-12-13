 تعرّف على الفئات المستحقة للدعم عبر برنامج «حساب المواطن» | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرّف على الفئات المستحقة للدعم عبر برنامج «حساب المواطن»

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تعرّف على الفئات المستحقة للدعم عبر برنامج «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

حدد حساب “رؤية السعودية 2030” على “تويتر”، 5 فئات ممن يستحقون الدعم الحكومي عبر برنامج حساب المواطن.

وجاء ترتيب الفئات كالتالي: الفئة الأولى من صفر إلى راتب 8699- الفئة الثانية من راتب 8700 إلى 11999- الفئة الثالثة من راتب 12000 إلى 15299- الفئة الرابعة من راتب 15300 إلى 20159- الفئة الخامسة من راتب 20160 وأعلى لا تستحق الدعم.

ويبدأ تطبيق الدعم، بحسب تغريدة نشرها المستشار الدكتور سليمان السمّاحي أحد مؤسسي جمعية حماية المستهلك في حسابه عبر تويتر، مع بداية شهر جمادي الأولى 1438، فبراير 2018.

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١٤ تعليقات

  2. وطني الحبيب روحي وماملكة يادي فداك

    نعمة الامن والامان لاتقدر بثمن

    نسال الله ان يحفظ وطنا وولاة امرنا

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  9. يشمل الدعم الي راتب ٢٠ الف فقط و على حسب الفئه يقدر الدعم واعلى دعم من٢٥٠٠الى٣٠٠٠ الفئه الاول وتقل على الفئه الثانيه الخ…
    تقبلو مروري وشكراً

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  10. مدام فيه دعم اكييييييد يتبعه زيادة ارتفاع الاسعار في احتياجاتنا المعيشيه اكيد الرز والسكر والاكل بيرتفع سعره عشان كذا حطو الدعم

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  12. يا اخواني واضحه الي راتبه 20,159 ريال ( عشرون الف و مائة و تسعة و خمسون ريال) و أقل يحصل على الدعم ، الله يعز حكومتنا الرشيده و ان شاء الله اشوف السعوديه هي بالمرتبة الاولى في العالم و يكون سالفه العجز في الميزانيه من زمن الطيبين ..

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