تعرّف على الفئات المستحقة للدعم عبر برنامج «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

حدد حساب “رؤية السعودية 2030” على “تويتر”، 5 فئات ممن يستحقون الدعم الحكومي عبر برنامج حساب المواطن.

وجاء ترتيب الفئات كالتالي: الفئة الأولى من صفر إلى راتب 8699- الفئة الثانية من راتب 8700 إلى 11999- الفئة الثالثة من راتب 12000 إلى 15299- الفئة الرابعة من راتب 15300 إلى 20159- الفئة الخامسة من راتب 20160 وأعلى لا تستحق الدعم.

ويبدأ تطبيق الدعم، بحسب تغريدة نشرها المستشار الدكتور سليمان السمّاحي أحد مؤسسي جمعية حماية المستهلك في حسابه عبر تويتر، مع بداية شهر جمادي الأولى 1438، فبراير 2018.