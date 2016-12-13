 المفتي: الميزانية تعكس تميز الدولة في التنظيم وتعود بالخير على البلاد | صحيفة تواصل الالكترونية

المفتي: الميزانية تعكس تميز الدولة في التنظيم وتعود بالخير على البلاد

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المفتي: الميزانية تعكس تميز الدولة في التنظيم وتعود بالخير على البلاد
سماحة المفتي

تواصل – الرياض:

قال سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن إعلان ميزانية هذا العام يعكس تميز الدولة في التنظيم الدقيق الذي ينعكس بالخير على حاضر البلاد ومستقبلها.

ودعا المفتي المواطنين، خاصة الشباب، إلى إغلاق الأبواب على الشائعات والأراجيف والأخبار الكاذبة التي يروجها أعداء هذه البلاد بأسماء مشبوهة تجاه اقتصاد هذه البلاد وأمنها، وعدم الانسياق خلف مثيري البلبلة والفتنة.

وأشار آل الشيخ، إلى ضرورة أن يعرف الجميع ما تتمتع به الدولة من نظرة ثاقبة وحرص شديد على تأمين معيشتهم قدر الاستطاعة، بحسب “عكاظ”.

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