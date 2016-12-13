 «النقل العام» توقع غرامات على سائقي تطبيقات السيارات من الوافدين | صحيفة تواصل الالكترونية

«النقل العام» توقع غرامات على سائقي تطبيقات السيارات من الوافدين

0
«النقل العام» توقع غرامات على سائقي تطبيقات السيارات من الوافدين

تواصل – الرياض:

نفذّت هيئة النقل العام، حملات تفتيش ميدانية واسعة اليومين الماضيين، على المراكز والأسواق التجارية في الرياض، وأسفرت عن فرض غرامات مالية على سائقي تطبيقات السيارات بواقع 5 آلاف على المخالفين، بسبب عدم التزام شركات التطبيقات بشرط توجيه عملائها للسائقين من مواطني المملكة.

وتبين للحملة، أن الشركات لم تلتزم بهذا الشرط، بل وجهت عملاء للوافدين، وقامت فرق التفتيش التابعة للهيئة بتحرير المخالفات المرصودة حسب النظام والبالغة 5000 ريال على السائقين الوافدين لممارستهم العمل دون ترخيص، وكذلك تسجيل مخالفات على منشآت التوجيه لمخالفتها الأنظمة بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وحول دخول شركات برامج التطبيقات، لتقديم خدمات النقل داخل المدن من خلال السيارات الخاصة، بينت الهيئة، أن أحد أهدافها في هذا التوجه هو تقوية مبدأ المنافسة في سوق مركبات الأجرة، بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة خلاله، إضافة إلى الاستفادة منه في تعزيز فرص التوطين لهذا القطاع من خلال إلزام تلك الشركات بحصر السائقين المسجلين لديها بسياراتهم الخاصة على المواطنين.

وأكدت الهيئة، أنها ماضية في سعيها لتطوير وتحسين مستوى خدمات النقل في المدن، وأن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملات تفتيش سابقة وأنها ستستمر في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنظم أنشطة النقل المختلفة، ومن ذلك اقتصار العمل بالمركبات الخاصة مع تطبيقات توجيه المركبات على المواطنين.

شاهد ايضا

خدمة جديدة بالحرم.. ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة للمعاقين سمعياً

خدمة جديدة بالحرم.. ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة للمعاقين سمعياً

المفتي: الميزانية تعكس تميز الدولة في التنظيم وتعود بالخير على البلاد

المفتي: الميزانية تعكس تميز الدولة في التنظيم وتعود بالخير على البلاد

دون سابق إنذار.. توقف «تويتر» عن العمل

دون سابق إنذار.. توقف «تويتر» عن العمل

خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله يَعظُمُ في حال الشدائد والكربات

خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله يَعظُمُ في حال الشدائد والكربات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>