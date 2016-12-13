على ظهر سفينة جدة.. «ولي العهد» يمتدح قوات «حرس الحدود»

تواصل – جدة:

خلال تجوله في سفينة جدة للتدريب التي وصلت مؤخرا إلى المملكة، أكد الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن تدريب العنصر البشري من الأولويات التي تركز عليها وزارة الداخلية من خلال التدريب والتطوير المستمرين، مبيناً أن دور المعدات والآليات يأتي بعد اكتمال تدريب العنصر البشري.

وأشاد ولي العهد، بالجهود التي يبذلها قطاع حرس الحدود لتدريب منسوبيه وفق أعلى المستويات، ووسط اعالي البحار، كما أعرب عن اعتزازه بوجود الفنيين من أبنائه المملكة العاملين في السفينة، نظرا لما يملكونه من حرفية عالية، قدرات فائقة، نظير ما تلقوه من تدريب متميز خلال الفترة الماضية بحسب ‘‘الإخبارية‘‘.

وكان ولي العهد، خلال تفقده البارحة لسفينة جدة للتدريب التي وصلت مؤخراً إلى مياه المملكة، بعد أن دشنها قبل عدة أشهر في حوض البناء بألمانيا، قد استمع إلى شرح مفصل عما تحتويه السفينة من إمكانات ووسائل تدريبية حديثة وفرت لتغطية الاحتياجات التدريبية للقوى البشرية اللازمة لأسطول حرس الحدود البحري.

ومن جهته أوضح مدير عام حرس الحدود الفريق، عواد بن عيد البلوي، أن السفينة تمثل مع الوسائط البحرية الأخرى دعماً قوياً لأسطول حرس الحدود في المياه الإقليمية، لفرض السيطرة وحماية المناطق الاقتصادية ومقدرات الوطن، نظرا لما تتميز به من قدرات وتقنيات وأسلحة حديثة، لاعتراض ومطاردة الأهداف السريعة.

وقال: ‘‘إن الوسائط تعمل على تعزيز القدرات البحرية لإتمام السيطرة على ساحلي المملكة الشرقي والغربي، وذلك لتأمين المصالح الوطنية البحرية من خلال جيل جديد من القطع البحرية متكاملة المهام، ومتعددة الإمكانات تعمل وفق مفهوم العمليات البحري، وتتضمن بناء وتوريد عدة فئات من الوسائط مع جميع احتياجاتها من المعدات والآليات اللازمة‘‘.