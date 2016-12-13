«السديس» يشيد بميزانية الدولة ويؤكد: مشروعات «الحرمين» لها الأولوية

تواصل – مكة المكرمة:

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بما تضمنته الميزانية العامة للدولة لعام 1438-1439هـ، من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والهيكلة الشاملة، مؤكدا، إن لمشروعات الحرمين في الميزانية الأولوية والأسبقية.

كما أشاد الشيخ السديس، ببرنامج حساب المواطن، ودعم ذوي الدخل المنخفض، والتأكيد على جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية ودعم جميع القطاعات والتكامل التنموي بين القطاعين الحكومي والخاص، وعدم فرض الضرائب، وأهمية ضبط الإنفاق وترشيده والالتزام بشفافية المصروفات، بحسب ‘‘الإخبارية‘‘.

وقال: ‘‘إنها ميزانية مباركة حققت التوازن المالي والإصلاح الاقتصادي، لتأتي مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ رغم الظروف الاقتصادية والعالمية، كما جاءت لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجسد اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بأبناء الوطن وتحقيق النماء والعطاء والبناء والتطوير والهناء والرخاء والتركيز على الاحتياجات التنموية للمواطنين‘‘.