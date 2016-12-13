«شرطة الرياض» تضبط محلاً يبيع ألعاب «عبدة الشيطان»

تواصل – سعود الخالد:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام، فقد تم توثيق خبر نشر في إحدى الصحف الالكترونية تحت عنوان ‘‘مواطن يرصد محلاً شهيراً بالرياض يبيع ألعاب عبدة الشيطان‘‘، ولأهمية ما جاء في الخبر وخطره على النشء، فقد تم تكليف الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، بالوقوف على حقيقة ما جاء به الخبر.

وأضاف الميمان، وفقاً لما تم اتخاذه من اجراءات، جرى تحديد المعرض ورصده، حيث ثبت وجود تلك الدمى وتم ضبطها، وبسماع أقوال المسؤول عن المعرض، ذكر أن تلك الألعاب يتم استيرادها من دولة أسيوية ومن ثم عرضها للبيع.

جرى تحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض لمعالجة القضية حسب الاختصاص.