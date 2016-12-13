 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على 5 مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على 5 مناطق

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على 5 مناطق

تواصل – الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على مناطق: تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

كما توقعت استمرار فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات: عسير، وجازان، والباحة، ومكة مكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، وأن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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