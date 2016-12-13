 أمريكا.. «ترامب» يختار أعضاء فريقه الإعلامي | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا.. «ترامب» يختار أعضاء فريقه الإعلامي

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أمريكا.. «ترامب» يختار أعضاء فريقه الإعلامي

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختياره شون سبايسر لمنصب مساعد الرئيس والمتحدث الرسمي.

وأضاف ترامب في بيان صحفي، صدر أمس الخميس، من مكتبه أنه اختار أيضاً هوب هيكس لمنصب مساعد الرئيس ومدير الاتصالات الاستراتيجية، وجاسون ميلير لمنصب مساعد الرئيس ومدير الاتصالات، ودان سكافينيو لمنصب مساعد الرئيس ومسؤول وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن سبايسر عمل في السابق كمدير للاتصالات وكبير الاستراتيجيين في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، كما عمل متحدثاً رسمياً باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ترامب.

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