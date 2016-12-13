«مدني مكة» ينقذ عائلة احتجزتها النيران داخل شقتها

تواصل – سعود الخالد:

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، عائلة بعد احتجازهم؛ نتيجة حريق شب في مطبخ بعمارة سكنية في شارع أم القرى بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً مفاده اشتعال النار في منزل بشارع أم القرى، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مطبخ شقة بالدور الثاني من عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، واحتجاز عائلة بداخل الشقة التي امتلأت بكثافة عالية من الأدخنة.

وأضاف الشريف: “اقتحمت وحدات المكافحة والإنقاذ الموقع، وجرى إخراج العائلة المحتجزة، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد”، مبيناً: أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.