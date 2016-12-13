 ‫شرطة الرياض: ضبط حَدَثٍ اقتحم حافلة نقل طالبات وطعن معلمة‬ | صحيفة تواصل الالكترونية

‫شرطة الرياض: ضبط حَدَثٍ اقتحم حافلة نقل طالبات وطعن معلمة‬

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‫شرطة الرياض: ضبط حَدَثٍ اقتحم حافلة نقل طالبات وطعن معلمة‬

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم، من القبض على حدث دخل حافلة مخصصة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه بتوفيق من الله تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط أحد الأشخاص (حدث/ سعودي الجنسية) لقيامه اليوم الخميس 23-3 – 1438 بدخول حافلة مخصصة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة الرياض، وحال توجه المعلمة المناوبة للحافلة لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدها، وهرب إلى جهة غير معلومة، فيما تم نقل المعلمة المصابة على الفور لتلقي العلاج اللازم.

وأشار العقيد الميمان إلى أنه بالنظر إلى أهمية البلاغ، فقد صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هوية الجاني، وبتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات وتسليمه لمركز الشرطة المختص.

وأضاف أنه بمناقشة الجاني  أقر بما نٌسب إليه بداعي الاستهتار، وجرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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