 بالفيديو.. شرطي يوقف شاباً مسرعاً ثم يعقد «ربطة عنقه» | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. شرطي يوقف شاباً مسرعاً ثم يعقد «ربطة عنقه»

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تواصل – وكالات:

أظهر تسجيلٌ مصورٌ لحظة إيقاف شرطي أمريكي لشاب كان يقود سيارته بسرعة كبيرة، وساعده على عقد ربطة عنقه، عندما علم أنه كان في عجلة من أمره ليقدم عرضاً في الجامعة.

ويظهر الفيديو الشرطي وهو يطلب من الشاب التوقف على جانب الطريق، وسأله عن سبب قيادته للسيارة بهذه السرعة؟ فأخبره أنه يريد عقد ربطة عنقه قبل موعده الهام في الجامعة، ولم يجد زميله في السكن؛ فاضطر للحاق به لمساعدته في ربطة العنق.

وسارع الشرطي لتقديم المساعدة، وطلب من الشاب أن يعطيه ربطة العنق، وراح يعقدها له، قبل أن يطلب منه أوراق التأمين، ورخصة قيادة السيارة، بحسب ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.

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