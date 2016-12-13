ابتكار «عين إلكترونية» تعيد البصر للمكفوفين

تواصل – وكالات:

تمكن علماء بريطانيون من ابتكار عين إلكترونية يمكن أن تعيد البصر إلى المكفوفين، ومن المقرر أن يتم إتاحتها على القطاعات الصحية لأول مرة.

وأوضح العلماء أن الابتكار الجديد يعمل من خلال نقل صور الفيديو التي يتم التقاطها بواسطة كاميرا في نظارات خاصة إلى نبضات كهربائية يمكن قراءتها من قبل الدماغ، وفقاً لـ”ديلي ميل البريطانية”.

ويتم إرسال إشارات إلكترونية لاسلكياً إلى أقطاب توضع على الخلايا التالفة في الجزء الخلفي من شبكية العين، وهذه النبضات تحفز الخلايا المتبقية في شبكية العين.

وأشار العلماء إلى أن العين الإلكترونية الحديثة تساعد المكفوفين على الرؤية حتى يصبحوا قادرين على تفسير الأشكال، مثل الأشخاص، أو الأشياء، وفي الحالات الأكثر نجاحاً كانت قادرة على قراءة الرسائل النصية.

وقال العلماء: إن العين الإلكترونية الحديثة تصلح للمرضى الذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغي الذي يعرف بأنه مرض غير قابل للشفاء، الذي يجعل الشبكية الموجودة في الجزء الخلفي من العين تتوقف عن العمل.

وأوضح الدكتور باولو ستانجا، استشاري العيون في جامعة مانشستر، أن هذا الإجراء مبتكر للغاية، ويمثل وعداً حقيقياً لتغيير حياة المكفوفين، ويتم تمويله من قبل هيئة الصحة البريطانية “NHS”.