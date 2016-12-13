الحميدان: مستفيدو الضمان ستشملهم بدلات «حساب المواطن» في هذه الحالة

تواصل – خالد العبدالله:

أكد أحمد الحميدان، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي ستشملهم بدلات برنامج حساب المواطن في حال حدوث أي تغير في أسعار الطاقة.

وأضاف: أن دعم الدولة لم يعد موجهاً للسلع فقط، ويستفيد منه الجميع، وبرنامج حساب المواطن سيحدد الدعم المناسب لكل مواطن.

وتابع الحميدان – في تصريحات للإخبارية – “سيكون برنامج حساب المواطن بطريقة إلكترونية مبسطة، والوصول له من قبل المواطن ميسر”.

ولفت إلى أن أغلب وظائف سوق العمل الحالية غير جاذبة للمواطنين من ناحية الأجر، أو النوع، والوزارة تعمل على حل تلك المشكلة، ونعمل على تقليص الفجوة الكبيرة في سوق العمل لتحقيق توازن بين عدد السعوديين وعدد العمالة الوافدة في السوق.