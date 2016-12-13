«حساب المواطن».. دعم لذوي الدخل المنخفض بدءاً من 4 جمادى الأولى

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أنه سيتم إنشاء حساب باسم حساب المواطن، وسيتم من خلاله إيداع مبالغ ماليّة لدعم المواطنين ذوي الدخول المنخفضة.

وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للمواطنين مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير التالية:

-كل مواطن سيقوم بفتح حساب موحد عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بدءاً من 4 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 1 فبراير 2017 وسيضع من خلاله معلومات عن دخل أسرته، وستتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية تلقائياً.

-ترصد الدولة مبلغ 25 مليار ريال لتعويض المواطنين عن انعكاسات خطة الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2017.

-سترفع الدولة قيمة الدعم المقدم للمواطنين تدريجياً ليصل إلى قيمة 60 مليار ريال حتى العام 2020.

-جرى تقسيم الفئات المستحقة للدعم إلى 5 شرائح وفقاً لدخل الأسرة، ويزيد الدعم النقدي للأسر الأقل دخلاً.

-لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20.160 ريال أي مبالغ نقدية من الدعم.

-هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهرياً من المواد المشمولة بالدعم، مثل الكهرباء، والمياه، والبنزين.

-سيكون الحساب مظلة شاملة لكافة أشكال الدعم السكني، والصحي، والتنمية الاجتماعية، والطاقة، وغيرها لاحقاً.

-سيجري تعديل قيمة الدعم المستحق للأسرة تبعاً لتغير دخلها وتغير استهلاكها.

كما نشر الحساب الخاص برؤية المملكة 2030 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

ويبين المثال الذي تم التوضيح به على أسرة مكونة من 6 أفراد، بدخل محدود 8500 ريال، مكون من فئتين أعلى وأقل، يتم منح الفئة الأعلى زيادة قدرها 100 ريال على معدل العبء التقديري المقدر بـ 300 ليكون إجمالي المبلغ المستحق للأسرة 400 ريال، وفي الفئة الأقل من الراتب نفسه يتم منح المستفيد ما يعادل 150 زيادة على معدل العبء التقديري، ليصل المبلغ المستحق إلى 700 ريال.

بينما يتناقص الدعم تدريجيا مع ارتفاع الراتب، في مثل حالة راتب 17500، حيث يمنح 190 ريالا في الفئة الأعلى، فيما تبلغ قيمة العبء التقديري 430 ريالا، أي بنقص يبلغ 240 ريالا، على اعتبار قدرته على تحمل العبء بشكل أكبر من غيره.