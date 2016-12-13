دراسة ألمانية: لم تندلع حروب جديدة خلال العام الماضي

تواصل – وكالات:

أفادت دراسة نشرت في ألمانيا بأن العام المنصرم كان أول عام منذ أعوام عدة لم تندلع فيه حروب أو صراعات مسلحة جديدة، رغم أن هناك إجمالي 32 حرباً وصراعاً ما زالت مستمرة في العالم.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مجموعة أبحاث الصراعات «إيه كي يو إف» في جامعة هامبورجغ: أن هناك 12 صراعاً مستمراً في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وعشرة في أفريقيا، وثمانية في آسيا، وهناك صراع يجري حالياً في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وقال الباحثون أيضاً: إن هناك صراعات عدة تم نزع فتيلها أثناء العام الماضي، مستشهدين باتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية «فارك» الذي أنهى عقوداً من الصراع.