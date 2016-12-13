بالفيديو.. شرطي كيني ينقذ طفلاً رمته والدته في النهر

تواصل – وكالات:

تمكن شرطي كيني – بفضل الله – من إنقاذ طفل من الموت بعد ما قامت والدته برميه في أحد الأنهار، حيث ظل يصرخ ويطفو على السطح لأكثر من ساعتين بفضل معطفه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، تخلصت امرأة كينية من طفلها براندون جيتاهي عبر رميه في أحد الأنهار، في محاولة منها لتجنب تحمل المسؤولية لأنها كانت تعاني من الفقر المدقع.

ولحسن حظ الطفل فإن معطفه لعب دوراً كبيراً في بقائه طافياً على سطح الماء لساعتين كاملتين، إلى أن سمعه شرطي شهم دفعه واجبه ومروءته إلى تتبع صوت بكاء الطفل، وانتزاعه من بين براثن الموت المحدق به.