 «واتساب»: تطوير خدمة حذف وتعديل الرسائل بعد بعثها | صحيفة تواصل الالكترونية

«واتساب»: تطوير خدمة حذف وتعديل الرسائل بعد بعثها

0
«واتساب»: تطوير خدمة حذف وتعديل الرسائل بعد بعثها

تواصل – وكالات:

بشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مستخدمي تطبيق التراسل الشهير واتساب بالقدرة – قريباً – على تعديل وحذف الرسائل الخاصة.

ومن المتوقع أن يتم تحديث التطبيق في وقت قريب لتفعيل خدمة حذف الرسائل، لكن غير المقروءة من قبل المتلقي، حيث تُجري واتساب التحديث على التطبيق التجريبي لها واتساب بيتا التي يمكن للمستخدم أن يفعلها في التطبيق.

وعندما يرغب المستخدم بحذف الرسالة، فما عليه إلا الضغط عليها بشكل مطول ليظهر له خياران: إما تحرير، أو إبطال، وفي الخيار الأول يمكن للمستخدم تحديث محتوى الرسالة، في حين أن الخيار الثاني سيتمكن المستخدم من حذف وإبطال الرسالة المرسلة تماماً.

شاهد ايضا

«نوكيا» تقاضي «آبل» لانتهاكها 32 براءة اختراع

«نوكيا» تقاضي «آبل» لانتهاكها 32 براءة اختراع

«تويتر» يُطلق ميزة جديدة تنبه المستخدم بـ«الأخبار العاجلة»

«تويتر» يُطلق ميزة جديدة تنبه المستخدم بـ«الأخبار العاجلة»

إطلاق تحديثات فيرموير نهائية لأجهزة الراوتر لسد الثغرات الأمنية

إطلاق تحديثات فيرموير نهائية لأجهزة الراوتر لسد الثغرات الأمنية

خبير تقني يتوقع توقف الإنترنت عن العمل 24 ساعة خلال العام المقبل

خبير تقني يتوقع توقف الإنترنت عن العمل 24 ساعة خلال العام المقبل

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>