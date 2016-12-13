«واتساب»: تطوير خدمة حذف وتعديل الرسائل بعد بعثها

تواصل – وكالات:

بشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مستخدمي تطبيق التراسل الشهير واتساب بالقدرة – قريباً – على تعديل وحذف الرسائل الخاصة.

ومن المتوقع أن يتم تحديث التطبيق في وقت قريب لتفعيل خدمة حذف الرسائل، لكن غير المقروءة من قبل المتلقي، حيث تُجري واتساب التحديث على التطبيق التجريبي لها واتساب بيتا التي يمكن للمستخدم أن يفعلها في التطبيق.

وعندما يرغب المستخدم بحذف الرسالة، فما عليه إلا الضغط عليها بشكل مطول ليظهر له خياران: إما تحرير، أو إبطال، وفي الخيار الأول يمكن للمستخدم تحديث محتوى الرسالة، في حين أن الخيار الثاني سيتمكن المستخدم من حذف وإبطال الرسالة المرسلة تماماً.