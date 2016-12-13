كيفية فحص السيارة المستعملة قبل شرائها

تواصل – وكالات:

يتجه كثيرون إلى شراء السيارات المستعملة، فهي أقل كلفة وتلبي حاجاتنا، إلا أن العديد منا قد يقع في مصيدة البائع، حيث قد تشتري سيارة ذات عيوب خفية؛ لذا نقدم لك كيفية فحص السيارة قبل شرائها.

بداية، يجب عدم أخذ عداد “الكيلومترات” كنقطة أساسية في حكمك على السيارة؛ إذ إن العديد يخطئ بهذه الخطوة، حيث إن هذا العداد يمكن التلاعب به في سهولة؛ وذلك من أجل إخفاء المسافة التي تخطتها هذه السيارة.

ومن ثم اختبر قوة المحرك، عبر تشغيل السيارة وزيادة سرعة المحرك، فإذا أضاءت أي علامة تحذير؛ هذا يعني أن أحداً قام بإعادة تشغيل السيارة من خلال إزالة أقطاب البطارية وتوصيلها في محاولة لإخفاء مشكلات بها.

ولمعرفة قدرة المولد، عليك إرخاء طرف من أطراف البطارية؛ ومن ثم تشغيل السيارة وإزالة الطرف المرخي سريعاً، ودع السيارة تعمل لمعرفة مدى قوة المولد.

ولاختبار مفاصل الإطارات، قم بركل الإطار إلى الأعلى فاذا لم يتحرك إلا قليلاً فهذا يعني أنه من الممكن تغيير المفاصل في المستقبل، كما يستوجب عليك فحص طلاء السيارة والمسامير لمعرفة إذا كانت قد تعرضت لحادث قوي، وصل إلى تدمير الهيكل الخارجي.

يشار إلى ضرورة قيادة السيارة بسرعة فائقة؛ ومن ثم ضغط المكابح بطريقة مفاجئة للتأكد من قوة الفرامل ومدى توازن السيارة على الأرض، ولمزيد من الحرص، حاول التدقيق في الأجزاء المعدنية، ففي حال وجود الصدأ أو التآكل فهذا سيحتم عليك في المستقبل تبديل القطعة التالفة.

والجدير بالذكر أن البائع قد يقوم ببعض الممارسات الخداعية من أجل إخفاء العيوب والتخلص من السيارة، حيث إن نظافة حيز المحرك الواضحة تعني أن البائع يحاول إخفاء العيوب والقضاء على آثار تسريب الزيت.

وبجميع الأحوال، تبقى السيارات المستعملة الخيار الأول للكثيرين؛ لذلك يمكن الاستعانة بخبراء في الصيانة؛ من أجل فحص السيارة واختبارها بطريقة احترافية.