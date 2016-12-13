الفالح: المواطن سيستلم مبلغاً شهرياً لدعمه في سداد رسوم الطاقة

تواصل – الرياض:

* وزير المالية محمد الجدعان: اليوم نحتفل بإطلاق ٣ برامج: ١) الميزانية ٢) برنامج التوازن المالي ٢٠٢٠ ٣) برنامج حساب المواطن.

* وزير المالية: اتسمت الميزانية بمعايير جديدة لرفع الشفافية وسعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها.

* وزير المالية: أتحنا بيانات الميزانية للجميع على المواقع الإلكترونية وحريصون على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات.

* وزير المالية: نتوقع أن تكون الإيرادات غير النفطية بنمو معقول مقارنةً بالسنة الماضية.

* وزير المالية: نستهدف أن يأتي العجز في 2017 أقل بـ 30% عن العام الجاري ⁧.

* وزير المالية: برنامج التوازن المالي سيفصل كيفية زيادة كفاءة الإنفاق.

* وزير المالية: أطلقنا مكتب ترشيد الإنفاق ضمن برنامج التوازن المالي.

* وزير المالية: سندعم القطاع الخاص بما يحقق التطلعات المرجوّة.

* وزير المالية: لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا المقيم ولا الشركات السعودية بمشيئة الله تعالى.

* وزير المالية: الحكومة وفت بوعودها في تسديد مستحقات القطاع الخاص.

* وزير المالية: الحكومة ستلتزم بورقة أننا سنسدد المستحقات خلال ٦٠ يوماً.

* وزير المالية: لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بخلاف ما أُعلن في الميزانية.

* وزير المالية: لدينا الكثير من المفاجآت في ٢٠١٧ بمشيئة الله تعالى.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: ندخل ٢٠١٧ ونحن نتوقع بأن يكون هناك تعافي في الأسعار.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: بدأنا بوضع اللبنات وقد شهدنا تدشين صناعات نوعية جديدة خلال الفترة الأخيرة.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: قطاع الطاقة سيخطوا للأمام من خلال تنويع مصادر الطاقة.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: أسعار البنزين في المملكة متدنية مقارنة بدول العالم الأخرى.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: ٥٠٠٠ مدرسة خلال عام واحد من الوفر لو وُجّه استخدام الطاقة بالشكل الصحيح.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: حققنا بعضاً من خفض الاستهلاك، لأول مرة في العام ٢٠١٦ لم ينمُ استهلاك الكهرباء.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: سيتم من اليوم وحتى ٢٠٢٠ ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بشكل متدرج.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: حساب المواطن سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: رؤية المملكة ٢٠٣٠ مبنية على أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: استهلاك المملكة من الطاقة اليوم ٥ مليون برميل مكافئ وهو يعادل ٤ أضعاف قدرة المملكة.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: الاستهلاك الذكي جعل الدول الأخرى أكثر كفاءة في استهلاكها للطاقة، وهذا ما نسعى إليه.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: المواطن سيستلم مبلغ نقدي شهري لدعمه في سداد رسوم الطاقة.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: هناك اليوم عدة مشاريع تجريبية للاستفادة من الطاقة الشمسية.

* وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: نرغب في توطين صناعات الطاقة المتجددة، وهذا سبب تأخرنا في هذا الجانب.

* أمين عام اللجنة المالية في الديوان الملكي: لدينا ٣ سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة، لاستشراف مستقبل الرؤية.

* أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي: في كل الأحوال لن نتجاوز مستوى القرض المتاح لنا والمقدر بـ ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

* وزير المالية: عندما قللت الحكومة من الاعتماد على النفط زادت الإيرادات غير النفطية ٧٥ مليار ريال في سنتين.

* نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: الدولة تدرك أن الإصلاحات المقبلة سيكون لها تبعات، لذلك عملت على برامج دعم مثل برنامج حساب المواطن.

* نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: برنامج حساب المواطن سيكون تصميمه وفقاً لمعايير معينة منها دخولات المواطنين.

* نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: برنامج حساب المواطن يحمي الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات المقبلة.

* نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: سيتم تقييم مقدار الدعم المقدم عبر برنامج حساب المواطن وفقاً لمعدل الاستهلاك الطبيعي.

* نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: يتوقع أن ترتفع المبالغ المحددة لبرنامج حساب المواطن من ٢٥ مليار في ٢٠١٧ إلى ٦٠ مليار في ٢٠٢٠.

* نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: برنامج حساب المواطن سيبدأ التسجيل فيه ابتداءً من ١ فبراير ٢٠١٧.

* نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: ما زالت الدراسة مستمرة لتحديد كيفية تصنيف الفئات المستحقة لبرنامج حساب المواطن.

* وزير التجارة والاقتصاد: نريد اقتصاداً قوياً ومستمراً ومستداماً.

* وزير التجارة والاقتصاد: واردات المملكة بلغت خلال السنوات العشر الماضية ٥ تريليونات ريال.