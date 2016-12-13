 إصابة 5 من رجال الدفاع المدني في حريق بمستودع شرق جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

إصابة 5 من رجال الدفاع المدني في حريق بمستودع شرق جدة

0
إصابة 5 من رجال الدفاع المدني في حريق بمستودع شرق جدة
أرشيفية

تواصل – فهد بن حافظ:

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة حريق مستودع بحي التيسير؛ نتج عنه خمس إصابات اختناق، وحروق، وإصابة بسيطة من عمال المحل ورجال الدفاع المدني، وتم معالجتهم من قبل الهلال الأحمر في الموقع.

وأوضح الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة – عبدالله أبوزيد – أن فرق الإسعاف هرعت للموقع بوقت قياسي بقيادة القائد الميداني سعود القرني.

وتابع: “تم نقل ثلاث حالات متوسطة تعاني من اختناق وحروق وإصابة، وجرى علاج حالتين بالموقع تعاني من اختناق واستنشاق دخان، وشاركت ثلاث فرق إسعافية وفرقة طبية متقدمة، في نقل الحالات إلى مستشفى الملك فهد العام”.

شاهد ايضا

أمريكا.. «ترامب» يختار أعضاء فريقه الإعلامي

أمريكا.. «ترامب» يختار أعضاء فريقه الإعلامي

«مدني مكة» ينقذ عائلة احتجزتها النيران داخل شقتها

«مدني مكة» ينقذ عائلة احتجزتها النيران داخل شقتها

خلال 3 أشهر.. رفع أسعار التبغ ومشروبات الطاقة 100%

خلال 3 أشهر.. رفع أسعار التبغ ومشروبات الطاقة 100%

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يطمئن على صحة رئيس الوزراء البحريني

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يطمئن على صحة رئيس الوزراء البحريني

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>