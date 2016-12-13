إصابة 5 من رجال الدفاع المدني في حريق بمستودع شرق جدة

تواصل – فهد بن حافظ:

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة حريق مستودع بحي التيسير؛ نتج عنه خمس إصابات اختناق، وحروق، وإصابة بسيطة من عمال المحل ورجال الدفاع المدني، وتم معالجتهم من قبل الهلال الأحمر في الموقع.

وأوضح الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة – عبدالله أبوزيد – أن فرق الإسعاف هرعت للموقع بوقت قياسي بقيادة القائد الميداني سعود القرني.

وتابع: “تم نقل ثلاث حالات متوسطة تعاني من اختناق وحروق وإصابة، وجرى علاج حالتين بالموقع تعاني من اختناق واستنشاق دخان، وشاركت ثلاث فرق إسعافية وفرقة طبية متقدمة، في نقل الحالات إلى مستشفى الملك فهد العام”.