 القنيبط: ولي ولي العهد مُلِمٌّ بتحديات رؤية المملكة 2030 | صحيفة تواصل الالكترونية

القنيبط: ولي ولي العهد مُلِمٌّ بتحديات رؤية المملكة 2030

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القنيبط: ولي ولي العهد مُلِمٌّ بتحديات رؤية المملكة 2030

تواصل – سعود الخالد:

أكد عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور محمد القنيبط، أنه التقى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء منفرد حول رؤية 2030، دام لأكثر من 3 ساعات.

وأوضح القنيبط، عبر حسابه في تويتر، أن الأمير محمد بن سلمان شرح له بالأرقام والأشكال البيانية عدة برامج ومبادرات للرؤية، مضيفاً أن الأمير مُلِمٌّ بجميع جوانب الرؤية سواء الأهداف أو التحديات.

وأبان أنه سأل الأمير محمد عن احتكار وسائل إعلام غير سعودية لأخباره ولقاءاته عن رؤية 2030، فأوضح له أن سبب ذلك ارتباط أهداف كثيرة للرؤية بشراكات اقتصادية دولية.

وأشار أنه اقترح على ولي ولي العهد وجود وسيلة إعلام محلية مع الأجنبية، فكان رده: “فكرة جيدة، وانقل على لساني بأني سآخذ بها مستقبلاً”.

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