 محكمة كويتية تلغي براءة دشتي وتأمر بحبسه 10 سنوات لإساءته للمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

محكمة كويتية تلغي براءة دشتي وتأمر بحبسه 10 سنوات لإساءته للمملكة

0
محكمة كويتية تلغي براءة دشتي وتأمر بحبسه 10 سنوات لإساءته للمملكة

تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، حكماً بإلغاء براءة النائب السابق بمجلس الأمة عبدالحميد دشتي، في قضية إساءته للمملكة، وأمرت بحبسه لمدة 10 سنوات، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قضت، في 28 سبتمبر الماضي، ببراءة دشتي في قضية الإساءة للمملكة.

جدير بالذكر أن “دشتي” صدرت بحقه أحكام سابقة بالحبس 11 سنة و6 أشهر بتهمة الإساءة للمملكة، وثلاث سنوات بتهمة الإساءة للبحرين، بالإضافة لحكم آخر بالسجن 11 عاماً في قضية أمن دولة، كما صدر بحقه حكم في 10 أكتوبر الماضي بالسجن 6 سنوات في قضية الإساءة للسعودية والبحرين.

شاهد ايضا

فرض رسوم شهرية على مرافقي المقيمين

فرض رسوم شهرية على مرافقي المقيمين

تدشين معمل إعادة تصنيع شاشة الجوال في الرياض

تدشين معمل إعادة تصنيع شاشة الجوال في الرياض

إصابة 5 من رجال الدفاع المدني في حريق بمستودع شرق جدة

إصابة 5 من رجال الدفاع المدني في حريق بمستودع شرق جدة

وزير الصحة: اعتماد 10 آلاف سرير جديد في الميزانية

وزير الصحة: اعتماد 10 آلاف سرير جديد في الميزانية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>