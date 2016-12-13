محكمة كويتية تلغي براءة دشتي وتأمر بحبسه 10 سنوات لإساءته للمملكة

تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، حكماً بإلغاء براءة النائب السابق بمجلس الأمة عبدالحميد دشتي، في قضية إساءته للمملكة، وأمرت بحبسه لمدة 10 سنوات، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قضت، في 28 سبتمبر الماضي، ببراءة دشتي في قضية الإساءة للمملكة.

جدير بالذكر أن “دشتي” صدرت بحقه أحكام سابقة بالحبس 11 سنة و6 أشهر بتهمة الإساءة للمملكة، وثلاث سنوات بتهمة الإساءة للبحرين، بالإضافة لحكم آخر بالسجن 11 عاماً في قضية أمن دولة، كما صدر بحقه حكم في 10 أكتوبر الماضي بالسجن 6 سنوات في قضية الإساءة للسعودية والبحرين.