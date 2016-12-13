 مقتل آسيوي أثناء مشاجرة مع 3 آخرين في مكة | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل آسيوي أثناء مشاجرة مع 3 آخرين في مكة

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مقتل آسيوي أثناء مشاجرة مع 3 آخرين في مكة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة تلقى، يوم أمس الأربعاء الموافق 22 ربيع أول 1438، بلاغاً من مقيم من جنسية آسيوية يتضمن وجود شخص مُتوفى بداخل سكنه.

وقال: إن رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة انتقلوا للموقع، حيث اتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية بأن المُتوفى من جنسية آسيوية في العقد الخامس من العمر؛ سقط نتيجة مشاجرة مع ثلاثة أشخاص من بني جلدته.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهمين في الحادثة، وسيتم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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