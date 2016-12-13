تدشين معمل إعادة تصنيع شاشة الجوال في الرياض

تواصل – الرياض:

دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور صالح بن ناصر العندس، اليوم الخميس الموافق 23/8/1438 هـ، أجهزة إعادة تصنيع شاشة الجوال بحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين المهندس مدلج المدلج، وعدد من أعضاء هيئة التدريب بالكلية، وذلك في قسم الاتصالات بالكلية.

وأوضح مدير خدمة المجتمع بالكلية المهندس إبراهيم عبدالعزيز الغفيلي أنه سيتم تدريب متدربي مشروع توطين الاتصالات على هذه الأجهزة التي تم جلبها من الخارج مباشرة، وستسهم بمشيئة الله في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بصيانة الجوال، حيث تتم صيانة شاشة الجوال والتي تضمن تركيب الشاشة بجودة عالية بتكلفة أقل عن ما كانت عليه ويضمن عودتها لوضعها الطبيعي وفي مدة لا تتجاوز 30 دقيقة فقط.

وأشار إلى أن كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تحتضن أول مركز تدريب لمشروع توطين الاتصالات في المملكة، حيث تم تدريب أكثر من 1000 متدرب على صيانة الجوال، تم تهيئتهم لسوق العمل في الوقت الذي يدرب فيه الآن 370 متدرباً يقوم على تدريبهم عدد 9 مدربين متخصصين من أعضاء هيئة التدريب بالكلية معظمهم يحمل مؤهلات عالية، وينفذ التدريب على 3 فترات كما يلي من 8 – 12 ظهراً، ومن 12 – 4 عصراً، ومن 4 – 8 مساءً.