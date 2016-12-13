أمير الرياض يشيد بمهرجان الحمضيات في محافظة الحريق

تواصل – واس:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمهرجان الحمضيات المقام في محافظة الحريق، متمنياً أن يحقق أهدافه المرجوة منه في خدمة المحافظة.

وأكد الأمير أن المهرجان أبرز المحافظة ودورها التنموي، مقدماً شكره للقائمين عليه، والمشاركين في نجاحه من أهل المحافظة.

جاء ذلك خلال اطلاعه على المنتوجات الزراعية التي تضمنها المهرجان، وذلك عقب ترؤسه اجتماع محافظي منطقة الرياض في قصر الحكم.

واستمع الأمير إلى شرح من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الحريق عما تتميز به محافظة الحريق من مياه جوفية عذبة، وتربة خصبة أسهمت في زراعة 17 نوعاً من الحمضيات، و15 نوعاً من الفاكهة.

وأشار إلى أن المساحات الزراعية بالمحافظة بلغت 110 آلاف دونم، موزعة على 950 مزرعة، تجري عليها بحوث وتجارب في استحداث منتوجات زراعية وتنويع محاصيل، لافتاً إلى أن المهرجان وصل صداه إلى داخل المملكة وخارجها.