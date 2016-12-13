 «القضاء الإداري» يُقرّ لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم «ديوان المظالم» | صحيفة تواصل الالكترونية

«القضاء الإداري» يُقرّ لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم «ديوان المظالم»

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«القضاء الإداري» يُقرّ لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم «ديوان المظالم»

تواصل – خالد العبدالله:

عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21-22-23/ 3/ ١٤٣8هــ؛ جلساته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

صرح بذلك أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة ومنها الموافقة على قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم.

وأوضح الشيخ الغنام أن المجلس قرر تشكيل عدد من دوائر المحاكم، وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة، كما تمت تسمية عدد من مساعدي رؤساء المحاكم.

حيث تمت تسمية كل من: الشيخ عبداللطيف بن غيهب الغيهب مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، والشيخ تركي بن عبدالعزيز الفقيه مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض، والشيخ فراج بن محمد الدوسري مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض للقضاء التجاري، والشيخ رامي بن إبراهيم الحازمي مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بجدة للقضاء التجاري، والشيخ فارس بن أحمد الشهري مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام، والشيخ فهد بن عبدالرحمن الحمام مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام للقضاء التجاري.

وأضاف أمين عام مجلس القضاء الإداري؛ أن المجلس قرر تعيين عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية. كما استعرض بعد ذلك كافة الأعمال المجدولة واتخاذ بشأنها القرارات اللازمة.

 

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