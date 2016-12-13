4 إصابات في حريق مستودع بـ«منجرة جدة» (صور)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أصيب أربعة أشخاص نتيجة نشوب حريق في مستودع تابع لمنجرة بمحافظة جدة، وتمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة عليه – بفضل الله-.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: إن 4 أشخاص أصيبوا بإصابات مختلفة نتيجة الحادث، نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر فيما تلقى شخصٌ واحد العلاجَ بموقع الحادث.

وأضاف “أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على حريق نشب ظهر اليوم بمنجرة ومستودع تابع لها شرق المحافظة”.

وأشار إلى أن الفرق استطاعت الحد من انتشار الحريق الذي وقع في مساحة تقدر 5000م2، موضحاً أن عمليات المكافحة تمت من ثلاثة محاور مستخدمة الفروع الأرضية في عمليات الإخماد.

وتابع سرحان أن فرق الإنقاذ شرعت في فتح ممرات تمكن من خلالها رجال الإطفاء من سلكها والتوغل داخل عمق المنجرة والملحق بها للوصول إلى بؤر اللهب المنتشرة بمساحة كبيرة احتوت على طبليات ومواد التنر والدهان التي ساعدت في انتشار الحريق.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بمكة المكرمة أن فرق التحقيق باشرت أعمالها بعد انتهاء أعمال الإطفاء لمعرفة أسباب نشوب الحريق.