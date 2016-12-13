 «التعليم» تخفض نسب القبول بـ«كليات التربية» 50% | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم» تخفض نسب القبول بـ«كليات التربية» 50%

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«التعليم» تخفض نسب القبول بـ«كليات التربية» 50%
وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى

تواصل – الرياض:

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارات لجنة تطوير كليات التربية، التي اتخذت في الاجتماع التشاوري لمديري الجامعات وتضمنت خطوات لتصحيح أوضاع كليات التربية ورفع كفاءة البرامج والمناهج الدراسية.

وأوضح العيسى في تعميم وجهه إلى مديري الجامعات، على ضرورة التقيد بالضوابط المتضمنة تخفيض نسب القبول في كليات التربية في مرحلتي البكالوريوس أو الدبلوم التربوي في العام الدراسي المقبل 50% عن نسب العام الحالي، وألا تقل النسب الموزونة الثنائية أو الثلاثية للمرحلة الثانوية للمتقدمين لكلية التربية عن 85%.

وأضاف أنه في حال وجود السنة التحضيرية يشترط للقبول في كلية التربية الحصول على معدل 3.75 من 5 أو 2.75 من 4 كحد أدنى على أن يخضع المتقدمون للمقابلات الشخصية أو الاختبارات التحريرية واشتراط اجتيازهما، وفقا لـ”عكاظ”.

وطالب العيسى بإيقاف تحويل الطلاب والطالبات لكليات التربية إلا من انطبقت عليهم النسب الموزونة في بداية التحاقهم بالجامعة. ويطبق ذلك على طلبات التحويل الخارجي. على أن يطبق على برامج الماجستير لخريجي كليات المجتمع شروط الحصول على معدل 3.75 فأكثر.

ولفت وزير التعليم، أن هذا القرار يأتي لربط مخرجات كليات التربية باحتياجات قطاع التعليم واستشعارا لأهمية المعلم ودوره الكبير في بناء المجتمع وللحاجة الماسة للوزارة لتعميق مهنة التعليم وتطويرها.

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