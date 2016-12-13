اليمن.. المقاومة تحبط هجوماً لمليشيا الحوثي في «البيضاء»

تواصل – وكالات:

أحبطت المقاومة اليمنية الشعبية، في محافظة البيضاء، محاولة ‏تقدم فاشلة لمليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في مديرية القريشية.‏

وأكد مصدر بالمقاومة في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، الليلة الماضية، أن المقاومة تمكنت من دحر المليشيات ‏وأجبرتها على التراجع بعد اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة ‏الثقيلة والمتوسطة سقط خلالها عدد من القتلى في صفوف ‏المليشيات.‏

وأشار المصدر، إلى أن المليشيات الانقلابية شنت هجوماً، ‏أمس الأربعاء، على مواقع المقاومة في منطقة الجسيمة تحت ‏إسناد كثيف من المدفعية الثقيلة والدبابات.‏