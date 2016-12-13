اليمن.. المقاومة تحبط هجوماً لمليشيا الحوثي في «البيضاء»

تواصل – وكالات:
أحبطت المقاومة اليمنية الشعبية، في محافظة البيضاء، محاولة تقدم فاشلة لمليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في مديرية القريشية.
وأكد مصدر بالمقاومة في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الليلة الماضية، أن المقاومة تمكنت من دحر المليشيات وأجبرتها على التراجع بعد اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سقط خلالها عدد من القتلى في صفوف المليشيات.
وأشار المصدر، إلى أن المليشيات الانقلابية شنت هجوماً، أمس الأربعاء، على مواقع المقاومة في منطقة الجسيمة تحت إسناد كثيف من المدفعية الثقيلة والدبابات.