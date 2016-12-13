شرطة القصيم تُفعّل حملة «وطننا أمانة» تعزيزاً للنزاهة ومكافحةً للفساد (صور)

تواصل ــ راضي الزويد:

بدأت شرطة منطقة القصيم تنفيذ أعمال الحملة الوطنية “وطننا أمانة” بعقد لقاء جمع مدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب، ومدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة عبدالعزيز الفوزان، ومشاركة قادة، ومديري شرط المحافظات، والمراكز والإدارات الأمنية.

وتهدف الحملة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم، وتشرف عليها إمارة المنطقة بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى تعزيز قيم النزاهة والانتماء الوطني وتعميق الشعور بالمواطنة.

وقال اللواء الطالب: إنّ شرطة القصيم بدأت مراحل تنفيذ أعمال الحملة من خلال مجموعة برامج وأنشطة توعوية لتعزيز ونشر قيم النزاهة، والعدالة، واستشعار المسؤولية في محاربة الفساد.

من جانبه، قدّم الفوزان لمنسوبي الأمن عرضاً شاملاً ومفصلاً لعمل الهيئة والأدوار المناطة بها، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن المبادرات الوطنية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وبيّن الفوزان أنّ الحملة تهدف إلى نشر الوعي اللازم بمفاهيم السلوك الوظيفي، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الرقابة الذاتية المنطلقة من مهام الهيئة واختصاصاتها.