 «الجيش الحر» سيطر على 217 منطقة سكنية منذ بدء «درع الفرات» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجيش الحر» سيطر على 217 منطقة سكنية منذ بدء «درع الفرات»

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«الجيش الحر» سيطر على 217 منطقة سكنية منذ بدء «درع الفرات»

تواصل – وكالات:

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عن نجاح كتائب الجيش السوري الحر وبدعم من الجيش التركي، في السيطرة على 217 منطقة سكنية منذ بدء معركة درع الفرات في 24 أغسطس الماضي.

بدورها أعلنت، أمس الأربعاء، الكتائب المقاتلة السيطرة على جبل عقيل ومستشفى الحكمة، غرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، والتي يسيطر عليها تنظيم داعش، وذلك ضمن عملية درع الفرات.

وقال ناشطون: إن الطريق الرئيسي الواصل بين الباب ومدينة حلب أصبح مؤمناً بعد عملية للجيش الحر بدعم جوي ومدفعي من الجيش التركي، حيث تم تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي من المحورين الشمالي والجنوبي.

وأكد الناشطون، أنه بالسيطرة على جبل عقيل ومستشفى الحكمة يكون الثوار قد دخلوا بشكل رسمي لمدينة الباب من جهتها الغربية.

وتأتي أهمية جبل عقيل كونه مطلاً على معظم أحياء مدينة الباب، ما يُصعّب تنقل عناصر التنظيم داخلها، كما أنها تقطع الطريق أمام الميليشيات من توسيع مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.

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