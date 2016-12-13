«الهلال الأحمر» يدرب منسوبي وزارة النقل على الإسعافات الأولية

تواصل – بدر العبدالرحمن:

نظمت هيئة الهلال الأحمر، ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والإدارة العامة للتدريب بالهيئة ، مساء الأمس، محاضرة توعوية لمنسوبي وزارة النقل بمقر الوزارة بحضور بعض القيادات.

وتضمنت المحاضرة أهمية تعلم الإسعافات الأولية وأبرز الحالات الطارئة كحالات إنعاش القلبي الرئوي والغصة وبلع اللسان والغرق والحروق والسكري وطرق التعامل السليم مع تلك الحالات وأهمية طلب الخدمة الإسعافية لمحتاجيها عند الحاجة إليها.

وقد تضمنت المحاضرة تطبيقاً عملياً عن التعامل مع الحالات الطارئة. وفي الختام تم تقديم هدايا تذكارية لمنسوبي الوزارة.