أعضاء بـ«الشورى» يطالبون بالحد من قبول الجامعات وتوجيه الطلاب للمهن

تواصل- الرياض:
طالب بعض أعضاء مجلس الشورى، بالحد من قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات وتوجيههم للكليات التقنية وتوظيفهم في مهن السباكة والنجارة والتكييف والحدادة والكهرباء.
وقال عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي، – وفقاً لـ”الحياة” – إن الهدف من تلك الخطوة هو توفير فرص عمل للشباب بالمملكة والتقليل من الاستعانة بالوافدين في تلك المهن. وأوضح أنه تقدم باقتراح بشأن هذا الأمر بالتفاعل مع تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة التي تطالب بتعديل نسب قبول الخريجين في الجامعات.
هذه فائدة التقويم المستمر.
بدل مناقشة شح قبول الطلاب بالجامعات.
العمل المهني ما فيه شئ لكن الأنظمة تعيق الشباب بمزاولتها ومن ثم كرهها وتركها
هذا حدك بالتفكير سباك ونجار واحسرتاااه شوية تفكير ياأمة