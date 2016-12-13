أعضاء بـ«الشورى» يطالبون بالحد من قبول الجامعات وتوجيه الطلاب للمهن

تواصل- الرياض:

طالب بعض أعضاء مجلس الشورى، بالحد من قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات وتوجيههم للكليات التقنية وتوظيفهم في مهن السباكة والنجارة والتكييف والحدادة والكهرباء.

وقال عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي، – وفقاً لـ”الحياة” – إن الهدف من تلك الخطوة هو توفير فرص عمل للشباب بالمملكة والتقليل من الاستعانة بالوافدين في تلك المهن. وأوضح أنه تقدم باقتراح بشأن هذا الأمر بالتفاعل مع تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة التي تطالب بتعديل نسب قبول الخريجين في الجامعات.